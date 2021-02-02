احتفلت الفنانة ” ديانا كرزون ” بمرور عام على عقد قرآنها من زوجها الإعلامي ” معاذ العمري ” الذي يوافق الثاني من شهر فبراير في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لديانا كرزون من حفل عقد القرآن كتبت في تعليقها عليها : ” جميلة هي الحياة حينما يُضحّي طرف لإسعاد طرف آخر .. ولكنّها تكوُن أجمَل عندما يتسابق الطّرفَان لإسعاد بعضهما البعض ” .

وتابعت : ” أعشـق تلك الدّقائـق التي أكون فيها مَعك .. حين نكون كالأطفال في حديـثـنا وفـي ضـحكاتنا لا يهمّـني شـيء في هذا الوقت .. كأنّني خلقت لأجلك .. بل أنا خلقت لأجلك .. بل خلقت لأكون من ضلعك ” .

وأضافت ديانا كرزون : ” إنّي عشقْتُكَ واتَّخذْتُ قَرَاري فلِمَنْ أُقدِّمُ يا ترى أَعْذَاري .. لا سلطةً في الحُبِّ تعلو سُلْطتي .. فالرأيُ رأيي والخيارُ خياري ” .