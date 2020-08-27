هاجمت الاعلامية اللبنانية ديما صادق جمهور تيار المستقبل، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، واتهمتهم بأنهم وراء الحملة التي اثيرت ضد توظيف الاعلامي جاد غصن في قناة “بلومبيرغ الشرق” السعودية.

وقالت ديما صادق في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “جمهور تيار المستقبل اللي وشوا على جاد غصن و بدهن يقطعوا برزقه… قلتولي انتو مشكلتكن انكن ضد حزب الله لانه ولاءه ايراني ؟ لك انتو ما وصلته اصلاً لمرحلة الولاء للسعودي… انتو ماكسيموم ماكسيموم خزمتشيي ببلاش عنده! يا حيف! يا حيف!”.

جمهور تيار المستقبل اللي وشوا على جاد غصن و بدهن يقطعوا برزقه… قلتولي انتو مشكلتكن انكن ضد حزب الله لانه ولاءه ايراني ؟ لك انتو ما وصلته اصلاً لمرحلة الولاء للسعودي… انتو ماكسيموم ماكسيموم خزمتشيي ببلاش عنده! يا حيف! يا حيف! — Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 27, 2020

يذكر أن حملة واسعة شارك فيها ناشطون سعوديون واماراتيون انطلقت امس على موقع تويتر ضد الاعلامي اللبناني جاد غصن وذلك بعد اعلانه الاستقالة من تلفزيون الجديد والانتقال الى قناة “بلومبيرغ الشرق” في دبي حيث استنكر هؤلاء الناشطون توظيفه في قناة سعودية مذكرين بتغريدات سابقة له مسيئة للملكة.