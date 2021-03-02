بعد الجدل الذي أُثير حول حملها بطفلها الأول من زوجها المغربي ​أحمد الحلو​، إثر نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها واضعةً يدها على بطنها، كأنها في بداية حمل، وعلّقت: “بكل واحد يكتب حكمة أو إقتباس بحبه”، فظن المتابعون أنها حامل وتلمح للأمر،

ردّت الممثلة السورية ​ديمة بياعة​ على إستفسارات متابعيها حول حقيقة هذا الأمر، بتعليقها “يا ريت” و”انشالله”، متمنية أن تكون حاملاً في القريب العاجل، كما كتبت :”الله يسمع منكم”.

وأعرب متابعو ديمة عن إعجابهم الشديد بجمالها في الصورة، كما أثنوا على إطلالتها المتألقة، كما أشاد أخرون بروحها البريئة وقوتها بحسب تعبيرهم، واصفين إياها بأنها “كل ما تكبر تحلى”.



