وثقت الفنانة السورية ديمة قندلفت نجاحها في السباحة 25 مترا تحت الماء وذلك عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ديمة قندلفت في الفيديو بالمايوه وهي تسبح داخل احد المسابح وعلقت كاشفة عن شغفها بالسباحة قائلة “من فيكن شغف السباحة مثلي”.

وقد علق اصدقاء ومتابعو ديمة قندلفت على الفيديو مشيدين بها وكان من بينهم الفنانة شكران مرتجة التي كتبت “عندي شغف السباحة بس مابعرف ”.

بينما انتقد البعض اخرون اطلالة ديمة قندلفت التي وصفوها بالجريئة خاصة انها المرة الاولى التي تظهر فيها بالمايوه.