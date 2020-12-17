غابت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن التحدي الذي أطلقه حبيبها عمرو دياب وتفاعل معه النجوم، ليتصدر حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دياب لجأ إلى زملائه الفنانين من أجل الترويج لألبومه الجديد، عبر خطة تعيد غناء مقطع من أغنيته الجديدة “محسود”، وهو ما أراد عندما سارع النجوم مي فاروق، ومحمد محسن، وأحمد جمال، ورامي جمال، ورامي صبري، ونهال نبيل، وكريم محسن، وخالد عز الدين، وتامر حسين، وغيرهم، إلى تسجيل مقاطع بأصواتهم وتداولوها عبر السوشال ميديا.

الله الله الله ايه الحلاوة دي دي المنافسة بقت شديدة اوي احسنت يا @RamySabrry https://t.co/DF8qw2Kdzf— Amr Diab (@amrdiab) December 16, 2020

لكن أكثر ما لفت انتباه المتابعين هو غياب وتجاهل دينا الشربيني لتحدي عمرو دياب رغم أنها كانت لا تتوانى عن مساعدة حبيبها والترويج لأغانيه بشكل واسع وعبر كافة مواقع التواصل والتصريحات الإعلامية، خلال الأوقات الماضية، لكن ووفق متابعين فإن هذه تأكيد جديد على وقوع خلاف بينهما، ولا تريد أن تظهر إلى الساحة لغاية الآن.

في حين قال متابعون إن غياب الشربيني على ألبوم عمرو دياب الجديد “يا أنا يا لأ” كان متوقعًا؛ فهي لم تظهر في حفلاته الغنائية التي أحياها مؤخرًا، وابتعادها على السوشال ميديا منذ مدة، حيث كان آخر ظهور لها في شهر أكتوبر الماضي عندما احتفلت بعيد ميلاد عمرو دياب.

واستذكر محبو الهضبة ظهور دينا الشربيني معه في ألبوم “معدي الناس” بأغنية “برج الحوت”، وكذلك كليب “أماكن السهر” الصيف الماضي، لكنها بدأت تختفي تدريجيًا ويبدو أن العلاقة بينهما وصلت إلى طريق مسدود وسط صمت الطرفين.

ويرقب جمهور عمرو دياب طرح ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”، والذي سيكون في الـ 25 من شهر ديسمبر الجاري، بعد أن نشر في الأيام القليلة الماضية صور البوسترات الأولى للألبوم، وطرح عدة بروموهات لأغاني محسود” ويا أنا يا لأ”، وذلك بعد أن طرح آخر ألبوماته “سهران” في شهر يناير الماضي.

وفي سياق آخر كانت آخر الأنباء قد أشارت إلى أن الخلاف الحاصل بين عمرو دياب ودينا الشربيني قد وقع نتيجة حمل الأخيرة بطفلها الأول وهو ما رفضه الهضبة.

وأوضحت الأنباء أن دياب رفض حمل الشربيني؛ لأنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط من جهة، إضافة إلى أنه لا يود الإنجاب مجددًا، بعد أبنائه من زوجته الأولى شيرين رضا، والثانية زينة عاشور.

المصادر كذلك زعمت أن دينا الشربيني بالفعل حامل ومختفية عن الأضواء الفترة هذه حتى لا يظهر عليها الأمر، ولم تشارك في المهرجانات التي افتتحت مؤخرًا على غرار القاهرة السينمائي، كذلك غيابها عن حفلات عمرو دياب الغنائية.