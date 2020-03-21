دينا الشربيني تتحدى شيرين رضا وتتكفل بـ 100 أسرة

أعلنت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن قبولها التحدي الذي تم توجيهه لها من قبل الفنان أحمد داوود، في مبادرة الخير التي يشارك فيها المشاهير والفنانين في مصر بالتكفل ورعاية عدد من الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ونشرت دينا الشربيني مقطع فيديو لها عبر حسابها على انستغرام، وقالت “احمد داوود، انا قبلت التحدي بتاعك، ومبسوطة جدا أنك قلت اسمي، وأنى هشارك في مبادرة زي دي، ويارب يعدي الأيام دي على خير ان شاء الله، وخلى بالكم من نفسكم”.

كما أعلنت دينا الشربيني عن تحدي الفنانين ماجد الكدواني، وكنده علوش، شيرين رضا، وروبي، وغادة عادل، واحمد مالك، ومحمد حفظي مؤكدة أنها ستتكفل ب 100 أسرة.

يذكر ان شيرين رضا هي الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب ولديهما ابنة وحيدة هي نور.