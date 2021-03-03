نشرت الفنانة ” دينا الشربيني ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تضمن مشهدا جمعها بالفنان ” أحمد السعدني ” من مسلسل ” زي الشمس ” الذي تم عرضه في رمضان 2019 .

وظهرت دينا الشربيني في مقطع الفيديو بعد اكتشافها لخيانة أحمد السعدني لها مع شقيقتها التي جسدت شخصيتها الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” .

وكتبت دينا في تعليقها على المقطع : ” لما الخيانة تيجي من أقرب ناس ” .

https://www.facebook.com/dinaelsherbinypage/videos/243493667418338/?t=1

وأثار هذا التعليق حالة من الجدل بين المتابعين الذين أشار البعض منهم في تعليقاتهم أنها تقصد الفنان ” عمرو دياب ” وتوجه له رسالة غير مباشرة بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول إنفصالهما .

فجاءت التعليقات مثل : ” بتلقحى يعنى على عمرو دياب مثلا ولا إيه ” و ” هل تقصدى شيء من وراء هذا المقطع ” و ” اوعي تيجي على كرامتك علشان حد أناني مبيفكرش غير في نفسه ” و ” ربنا يعوضك إنتي كسبتى حب كل الناس وهو خسر كتير من جمهوره ومحبينه وإن شاء الله عوضه قريب يارب ” .