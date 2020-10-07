ضجة كبيرة أثارتها مجموعة من الصور للنجم المصري كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني من كواليس فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وذلك بعد تأجيل عرضه بسبب إغلاق دور السينما للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأحدثت الصور ضجة كبيرة وانتقادات وتعليقات متفاوتة بسبب المشاهد الرومانسية التي جمعت بين النجميّن في الصور لتجسيد الشخصيات التي يقدّمانها في الفيلم، واعتبر البعض أنها مسألة عادية ولا تتعدى كونها تمثيلاً، بينما تساءل البعض الآخر عن موقف النجم عمرو دياب من تلك الصور، لا سيما في ظل ما يقال من أنه يشعر بالغيرة الكبيرة على الشربيني.

ويجسد النجم المصري دور مقدّم برامج تلفزيونية، يقع في مشاكل مع زوجته بسبب انشغاله الدائم في عمله، إلى أن تطلب منه الطلاق ويرفض هو ذلك إلى أن يلتقي دينا ويقع في حبها وتجعله يذهب الى المأذون للمرة الثانية ليتزوجها.

وتشارك النجمين في الفيلم مجموعةٌ من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرون. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفناوي.









