تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية دينا الشربيني، أثناء خضوعها لجلسة تجميلية تسمى microneedling أي علاج الجلد بالإبر داخل إحدى عيادات التجميل. وظهرت الشربيني في الفيديو وهي ممددة في المكان المخصص لذلك بينما تقوم الطبيبة المتخصصة بشرح ما تقوم بفعله باللغة الإنجليزية بينما كانت دينا الشربيني تلتزم الصمت في بعض الأحيان وتضحك في أحيان أخرى.

ولم تسلم الشربيني من التعليقات الساخرة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هذا الفيديو، حيث قال أحد المعلقين لها:”يعني كل ده وتخضعين لعمليات تجميل؟”، في حين دافع عنها آخرون.

على جانب آخر، انشغلت الفنانة دينا الشربيني الفترة الماضية في تصوير فيلم “30 مارس” الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما. وفيلم “30 مارس” بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.

وفي سياق آخر، تنتظر دينا الشربيني عرض فيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، والذي يشارك في بطولته مواطنها الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجين لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله‎