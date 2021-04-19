وقعت الفنانة المصرية دينا الشربيني، ضحية المقلب الذي ينفّذه يومياً الفنان رامز جلال ضمن برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار” الذي يقدّمه على شاشة mbc مصر.

وتصدّرت دينا تراند السوشيال ميديا بقوة شخصيتها وحركاتها العفوية، وكالعادة بدأ رامز المقلب بمقدّمة كوميدية عن دينا وقال من ضمن كلماته “مكسورة الجناح” وغيرها من المصطلحات الكوميدية، كما لم يذكر اسم عمرو دياب، بل ذكر الانفصال أكثر من مرة.وبدأت دينا اللعب بالألعاب الموجودة في المكان وبدت في غاية العفوية والصلابة، ثم ركبت الكبسولة، وسيطرت عليها حالة من الرعب الشديد، فظلت تصرخ بصوت عالٍ وتُبعد رامز عنها.

وعقب سقوطها في حمّام السباحة واكتشافها لرامز، تشاجرت معه ودفعته في المياه مرة أخرى، وبعد خروجه سألها عن أكثر شيء لفت نظرها في البرنامج، لتجيب بأنه الشخصية الهندية والتي تقمصها بشخصيته المتنكر بها.

يواصل النجم رامز جلال خوض مغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدّم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ثم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرّض لمغامرة غير متوقعة، وهكذا ﺗﺑدأ إﺛﺎرة الضيف وتخويفه وصولاً الى إرعابه.