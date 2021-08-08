نشرت بعض واسائل الاعلامي المصرية التي كانت تغطي عزاء الممثلة دلال عبد العزيز مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة دينا الشربيني وهي تركض امام الكاميرات هربا من الصحافيين المتواجدين في العزاء.

الفيديو أظهر دينا الشربيني وهي تهرب من عدسات الصحافة وهو ما أثار استغراب البعض فيما انتقد البعض الاخر الصحافة التي تتواجد بشكل كثيف في الجنازات والعزاء وتتسبب عادة في مضايفة اهل الفقيد والمغزين.

وكانت قد أقيمت عقب صلاة ظهر أمس الأحد صلاة الجنازة على الفنانة ” دلال عبد العزيز ” في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة .

وظهرت خلال الصلاة على الفنانة الراحلة وتشييع الجثمان كلا من إبنتي دلال عبد العزيز ( دنيا وإيمي سمير غانم ) في إنهيار شديد وسيطرت عليهما حالة من البكاء .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان دلال عبد العزيز إلى قبرها بمدافن الوفاء والأمل وجاء على رأسهم الفنانة ” ميرفت أمين ” التي ظهر عليها التأثر والحزن الشديد على رحيل رفيقتها وصديقتها المقربة وحرصت على حضور غسل وتكفين دلال ودخلت في نوبة بكاء شديدة .