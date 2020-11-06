في أول رد “غير مباشر” على أنباء إصابة نجوم الجونة بفيروس كورونا بعض الاختلاط الشديد في حفل النجم عمرو دياب الذي أعقب حفل ختام الدورة الرابعة، قامت الفنانة دينا الشربيني بتسريب صورة جديدة لها، وهي تمارس رياضتها المفضلة في الفترة الأخيرة وهي “رفع الأثقال”.

يذكر أن مدربة اللياقة البدنية سالي عوض كانت قد كشفت كواليس تصوير مقطع الفيديو الشهير لـ دينا الشربيني وهي تحمل الحديد، وأكدت ان دينا انقطعت فترة عن التدريبات البدنية، وبدأت تعود من جديد، واحتاجت فترة تصل إلى أربعة شهور حتى تصل إلى المستوى الذي يمكنها من حمل اثقال تصل إلى 100 باوند.

سالي اضافت في تعليق لبرنامج MBCTrending على فيديو دينا الشربيني وهي تحمل الأثقال، أن الفنانة الشابة نجحت في التدريب بأثقال تصل إلى 100 باوند أو ما يعادل 45 كيلو، شاملا البار الحديد والأثقال الجانبية، لافتة إلى أن دينا يمكنها الوصول إلى مستوى أفضل إذا استمرت على التدريب يوميا.