شاركت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني ​المتابعين مقاطع فيديو لها عبر خاصيّة “الستوري” على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بكامل عفويتها ومن دون مكياج، ونسقّت دينا إطلالة صيفية كاجوال تظهر جزءاً من بطنها، واعتمرت قبّعة، وأسدلت شعرها الطويل وتركته على طبيعته، فبدت بكامل حيويتها وجاذبيتها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الـ”لوك”، وتداول مقاطع الفيديو وأشادوا بثقة دينا الدائمة بنفسها.

يُذكر أن دينا الشربيني شاركت في بطولة فيلم “​البعض لا يذهب للمأذون مرتين​”، مع الممثلين: ​كريم عبد العزيز​، و​ماجد الكدواني​، و​بيومي فؤاد​، و​محمد ثروت​، و​نسرين أمين​، وهو من تأليف ​أيمن وتار​، وإخراج ​أحمد الجندي​.