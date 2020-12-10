انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الأفيش الخاص بفيلم ” ثانية واحدة ” الذي تم طرحه مؤخرا ويظهر به كلا من الفنانة ” دينا الشربيني ” والفنان ” مصطفى خاطر ” بطلي الفيلم .

وأثار أفيش الفيلم الكثير من الجدل بين المتابعين الذين اتهموا دينا الشربيني بسرقة فكرته من بوستر الفيلم الهندي ” zero ” الذي يقوم ببطولته الممثلان الهنديان شاروخان وكاترينا كييف .

حيث تظهر دينا في البوستر بوجه غاضب ممسكة بيد مصطفى خاطر الذي ظهر بحجم أصغر من حجمه الطبيعي وهو الأمر نفسه بالنسبة لبوستر فيلم ” zero ” الذي ظهر فيه شاروخان بحجم أصغر من حجمه الطبيعي وتحتضنه كاترينا كييف .

يذكر أن فيلم ” ثانية واحدة ” من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم الفنان أحمد الفيشاوى .

و تدور أحداثه في إطار رومانسى كوميدى حول فتاة تتعرف على شاب يتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب .