شارك المخرج المصري طارق العريان متابعيه بمجموعة صور جديدة من كواليس كليب “يا بلدنا الحلوة” الذى طرحه مواطنه الفنان عمرو دياب منذ يومين لصالح احدى شركات المحمول.

وظهرت فى الصور الفنانة دينا الشربينى مع عمرو دياب متوسطين فريق العمل حيث حرصت على التواجد أثناء تصوير الأغنية التى كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها طارق مدكور.

ويسجل الكليب عودة المخرج طارق العريان للعمل مع عمرو دياب بعد 25 عاماً منذ آخر كليب جمعهما وهو “راجعين” عام 1995، وظهر عمرو دياب بالكليب في العديد من الأماكن السياحية في مصر وتواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية.

وكان الهضبة قد طرح مساء الأربعاء الماضي أغنيته الجديدة “يابلدنا ياحلوة” والتي يهديها إلى مصر، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات حتى الان.

وحرص “دياب” و”العريان” على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية، عن طريق إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.