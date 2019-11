دينا الشربيني ناعية هيثم احمد زكي: “مش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك”

View this post on Instagram

أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت .. بس أنا مش قادره اصدق أنى مش هشوفك تانى!! ولا هتكلمنى فى التليفون تانى وتقولى يالا نتقابل..ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش هكلمك تانى ، وأول ما ابعتلك اقللك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه.. طول اليوم كنت بهرب من أنى اصدق ان ده حصلك أنت ياهيثم…لحد ما جيت انام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقلنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي و محدش يعرف.. كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة .. نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض ، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم ان الدنيا مش مستهله.. هيثم شاف أيام صعبه وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنه مش عادله وللأسف مشفش حب الناس لى الإحنا شايفينه دلوقتي.. أنا عارفه انك فى مكان احسن من الاحنا فيه وسط حبيبك..كان نفسك ترحلهم واديك روحت يا هيثم..