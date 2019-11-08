دينا الشربيني ناعية هيثم احمد زكي: “مش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك”

نعت الفنانة المصرية دينا الشربيني زميلها الفنان هيثم احمد زكي الذي توفي امس الخميس كاشفة عن العلاقة التي كانت تربط بينهما.

فقد نشرت دينا الشربيني صورة لها مع الفنانة ناهد السباعي والراحل هيثم احمد زكي وعلقت كاتبة: “أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت … بس أنا مش قادره اصدق أنى مش حشوفك تانى!! ولا حتكلمنى فى التليفون تانى وتقللى يالا نتقابل..ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش حكلمك تانى ، وأول ما ابعتلك اقللك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه..”.

وتابعت دينا الشربيني: “طول اليوم كنت بهرب من أنى اصدق ان ده حصلك أنت ياهيثم…لحد ما جيت انام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقلنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي و محدش يعرف.. كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة .. نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض ، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم انالدنيا مش مستهله”.

وختمت دينا الشربيني كلامها بالقول: “هيثم شاف أيام صعبه وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنه مش عادله وللأسف مشفش حب الناس لى الإحنا شايفينه دلوقتي.. أنا عارفه انك فى مكان احسن من الاحنا فيه وسط حبيبك..كان نفسك ترحلهم واديك رحت يا هيثم..”.