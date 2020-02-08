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دينا ببدلة رقص خضراء في احدث اطلالاتها

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الراقصة دينا

الراقصة دينا

شاركت الراقصة والفنانة المصرية دينا متابعيها بمجموعة صور من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دينا في الصور ببدلة رقص مثيرة باللون الاخضر كشفت الكثير وعرضتها للانتقاد من بعض متابعيها.

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يذكر ان الراقصة لوسي كانت قد انتقدت دينا لجهة البدلات التي ترتديها معتبرة أنها معتادة على ارتداء بدلات قصيرة وعارية منذ سنوات غير ان دينا دافعت عن نفسها معتبره انها صاحبة ستايل مختلف في ملابسها، وذلك على غرار الفنانة نجوي فؤاد التي قدمت استايل “شيك” للرقص، حسب كلامها.

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