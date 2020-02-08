دينا ببدلة رقص خضراء في احدث اطلالاتها

شاركت الراقصة والفنانة المصرية دينا متابعيها بمجموعة صور من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت دينا في الصور ببدلة رقص مثيرة باللون الاخضر كشفت الكثير وعرضتها للانتقاد من بعض متابعيها.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
#dina #dinadancer #dinabellydance #art #music #dance #bellydance
يذكر ان الراقصة لوسي كانت قد انتقدت دينا لجهة البدلات التي ترتديها معتبرة أنها معتادة على ارتداء بدلات قصيرة وعارية منذ سنوات غير ان دينا دافعت عن نفسها معتبره انها صاحبة ستايل مختلف في ملابسها، وذلك على غرار الفنانة نجوي فؤاد التي قدمت استايل “شيك” للرقص، حسب كلامها.