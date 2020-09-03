نشر النجم الأمريكي ” دواين جونسون ” الشهير ب ” ذا روك ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلن من خلاله عن إصابته هو وزوجته وإبنتيهما بفيروس كورونا المستجد .

وأشار ذا روك في بداية حديثه إلى أنه لم تظهر عليه أية أعراض لكن إبنتيه كانتا قد شعرتا بالتهاب في الحلق .

وقال إنهم أصيبوا بالفيروس جراء مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة قبل حوالي إسبوعين ونصف .. وأكد على إنهم جميعا بالوقت الحالي يتعافون من فيروس كوفيد 19 ويتحسن وضعهم الصحي .

ووصف ذا روك إصابته هو وأفراد أسرته بالفيروس بأنها أكبر التحديات وأصعب الأمور التي مرت عليهم كأسرة .

كما أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد إجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتعزيز جهاز المناعة وغيرها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .