عبر الاعلامي المصري عمرو اديب عن رأي مختلف اتجاه الازمة الاخيرة التي اثارتها الفنانة المصرية حلا شيحة حول كليب فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني ورأيها بشكل عام بالفن.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، تعليقا على هذا الموضوع “حاسس كده انه اللي بيحصل اليومين دول مش صدفة يعني حطوا الحاجات مع بعض كده موضوع حلا وقبله الجدل الذي حصل حول البوركيني وبعدين شوية جدل عن الحجاب حسسني كده انه نحن رجعنا كده لايام زمان وطبعا في كذا شيخ دخلوا في الموضوع وفضيلة المرأة ويا جماعة وانتوا ليه مش واقفين مع العفة وواقفين مع المايوه”.

وتابع “الحوار ده نحن شفناه قبل كده هل دي كلها صدف ما اعرفش بس يعني الفار لعب في عبي يعني فجأة كده حسيت ان اللي بيجرى ده كله مش عادي لأنها صدف كثيرة جاية مع بعض وموجة طالعة كده انا رأيي انه اللي عايز يتحجب يتحجب واللي عايز يمثل يمثل واللي عايز يلبس مايوه يلبس مايوه لا حد حيحاسب ولا حد ليه دعوى بحد نحن كلنا ربنا هو الذي سيحاسبنا هو الامر له من قبل ومن بعد”.

واضاف “انا بصراحة شفت الفيلم ما شفتش فيه أشياء خارجة يعني وهي كل افلام تامر كده ما فيهاش حاجة خارجة ومما شفتش شيء يزعج حلا اوي وطبعا زوجها الاستاذ معز مسعود دخل في الموضوع طيب يا جماعة لو عندكم مشكلة مع بعض ليه الموضوع انكتب طب ما هو تامر رد عليها وقلها ما كلمتيني ليه ليه كتبت وليه معز مسعود باعت رسالة لمراته على انستغرام ما تقولها في البيت”.

واردف “في حاجة انا مش فاهمها في طقس ما مش مريحني مش فاهم بالظبط ايه الحكاية وايه الموضوع”.