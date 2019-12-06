رابعة الزيات تناشد نجوم الغناء في لبنان مساعدة جمهورهم: “في كتار منن موجوعين”

ناشدت الاعلامية رابعة الزيات نجوم الغناء في لبنان مساعدة جماهيرهم في ظل الازمة المعيشية التي يعاني منها لبنان حاليا.

وكتبت رابعة الزيات تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “دعوة جديّة الى نجوم الغناء في لبنان أن تفعلوا شيئاً للناس اللي بتحبكن وبتدعمكن لجماهيركن ،في كتار منن موجوعين ،اذا ما بدكن تعبّروا عن آرائكم السياسية بفهمكن،بس لازم تعملوا شي !اليوم قبل بكرا .”.

واتبعت الزيات تغريدتها باخرى ردا على سؤال قالت فيها: “ممكن يعملو أوبريت يتغنى برا لبنان ويعود ريعه للفقراء وفي كتير أفكار ممكن نتشارك فيها”.

ممكن يعملو أوبريت يتغنى برا لبنان ويعود ريعه للفقراء وفي كتير أفكار ممكن نتشارك فيها — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) December 5, 2019

بدوره ناشد العميد علي جابر نجوم الغناء بدعم الثورة عمليا قائلا: “كلو يعملوا شي مثل Live Aide في ساحة الشهداء او شي مطرح، دعما للثورة و للمحتاجين.”.

كلو يعملوا شي مثل Live Aide في ساحة الشهداء او شي مطرح، دعما للثورة و للمحتاجين. — Ali Jaber (@alimouinjaber) December 6, 2019

أما المخرج ناصر فقيه فكتب: “قد ما بدّك اغاني وطنية بلا طعمة بيعطوكي بس اوعى تقربي عل جيبة🤷🏼‍♂️”.