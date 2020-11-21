نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على انسحاب شركة الفاريز ومارسال الدولية التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي من المهمة الموكلة إليها .

وهو الأمر الذي بدوره أدى إلى فشل مهمة التدقيق المالي الجنائي .

فكتب راغب علامة في تغريدته : ” قلتها من فترة وسأكررها الآن بأن التحقيق المالي الجنائي لو حصل سيطيح بالجميع ( كلن يعني كلن ) ” .

وتابع : ” ومن الطبيعي أن يتفق الزعماء المتخاصمون في السياسة على الوقوف في وجه هذا التحقيق حتى لو كلّف الأمر تدمير ما تبقّى من الوطن والمواطن .. لكن بإذن الله الحساب آتٍ آتٍ ولو كره الفاسدون ” .

قلتها من فترة وسأكررها الآن بأن التحقيق المالي الجنائي لو حصل سيطيح بالجميع "كلن يعني كلن " ومن الطبيعي أن يتفق الزعماء المتخاصمون في السياسة على الوقوف في وجه هذا التحقيق حتى لو كلّف الأمر تدمير ما تبقّى من الوطن والمواطن ! لكن بإذن الله الحساب آتٍ آتٍ ولو كره الفاسدون — RaghebAlama (@raghebalama) November 21, 2020