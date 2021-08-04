أعرب الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عن غضبه الشديد من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت الذي يوافق الرابع من أغسطس .
فكتب راغب علامة في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر منتقدا الطبقة الحاكمة : ” لم يحدث في العالم وعلى مر التاريخ أن تعرضت طبقة سياسية بكاملها الى هذا الكم من الكره والشتائم والإهانات ولم يرفّ لهم جفن ” .
وتابع : ” كيف يمكن للمجرمين أن يتأثروا بوجع الناس والحقيقة أنهم لا يشعرون بالراحة والعيش بدون تعذيب وقهر وتجويع الناس .. لعنة الله على هؤلاء الكفار جميعاً .. نهايتهم قريبة ” .