أعرب الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عن غضبه الشديد من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت الذي يوافق الرابع من أغسطس .

فكتب راغب علامة في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر منتقدا الطبقة الحاكمة : ” لم يحدث في العالم وعلى مر التاريخ أن تعرضت طبقة سياسية بكاملها الى هذا الكم من الكره والشتائم والإهانات ولم يرفّ لهم جفن ” .

وتابع : ” كيف يمكن للمجرمين أن يتأثروا بوجع الناس والحقيقة أنهم لا يشعرون بالراحة والعيش بدون تعذيب وقهر وتجويع الناس .. لعنة الله على هؤلاء الكفار جميعاً .. نهايتهم قريبة ” .

لم يحدث في العالم وعلى مر التاريخ أن تعرضت طبقة سياسية بكاملها الى هذا الكم من الكره والشتائم والإهانات ولم يرفّ لهم جفن!كيف يمكن للمجرمين أن يتأثروا بوجع الناس،والحقيقة انهم لا يشعرون بالراحة والعيش بدون تعذيب وقهر وتجويع الناس!

لعنة الله على هؤلاء الكفار جميعاً!نهايتهم قريبة — RaghebAlama (@raghebalama) August 4, 2021