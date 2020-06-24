نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” منشورا له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي هاجم من خلاله المسئولين والسياسيين الفاسدين في لبنان الذين تسببوا في تردي الأوضاع بها بالوقت الحالي .

فكتب راغب علامة : ” إلى كل من أوصل بلدنا الرائع إلى هذه الحالة المعقدة والصعبة أقول لكم : لعنكم الله وسيلعنكم التاريخ .. لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة لأن الله يمهل ولا يهمل ” .

وتابع : ” ستموتون ولن تأخذوا معكم إلا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم .. وسيكون لقبكم بعد مماتكم : زعران حراميي مجرمين خونة ” .