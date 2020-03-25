راغب علامة لفيروس كورونا : ” أشكرك لإنك سويت الناس ببعضها “

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة إلى فيروس كورونا مشيرا إلى التداعيات التي أحدثها بعد انتشاره على مستوى العالم .
فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” أخاف منك وأكرهك كورونا لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء .. أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان أن تمشي بلا خوف ” .
وتابع : ” وأشكرك أيضا لأنك سويت الناس ببعضها لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم .. من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف يخاف من كل أحد ” .
أخاف منك وأكرهك #كورونا ..لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء، أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان،أن تمشي بلا خوف. وأشكرك أيضاً لأنك سويت الناس ببعضها ،لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم!! من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف،يخاف من كل أحد
— Ragheb Alama (@raghebalama) March 24, 2020