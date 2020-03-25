راغب علامة لفيروس كورونا : ” أشكرك لإنك سويت الناس ببعضها “

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة إلى فيروس كورونا مشيرا إلى التداعيات التي أحدثها بعد انتشاره على مستوى العالم .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” أخاف منك وأكرهك كورونا لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة ‏كل شيء .. أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان أن تمشي بلا خوف ” .

وتابع : ” وأشكرك أيضا لأنك ‏سويت الناس ببعضها لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم .. من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف يخاف من كل أحد ” .