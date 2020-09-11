علّق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على الحريق الذي شبّ اليوم في ​مرفأ بيروت​، مشيراً الى أن ما جرى هو جريمة تضاف الى الجريمة الكبرى، التي وقعت في 4 آب/أغسطس الماضي، بالإنفجار الضخم في المرفأ، مؤكداً على أن هذا الحريق قد يكون مفتعلاً، ولذا يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.

ونشر علامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يُظهر الحريق الذي شبّ في المرفأ، وعلّق: “حريق جديد في ما تبقى من مرفأ بيروت. !!الأكثرية الساحقة ف من يعملون في المرفأ هم من أتباع زعماء الطوائف. وشركائهم وقبضاياتهم !! ما حقيقة ما يحصل في المرفأ ؟! هل هناك من سيخبرنا حقيقة ما يحصل هناك؟ من افتعل الحريق يستحق الحرق”.

حريق جديد في ما تبقى من مرفأ بيروت. !!الأكثرية الساحقة ف من يعملون في المرفأ هم من أتباع زعماء الطوائف. وشركائهم وقبضاياتهم !! ما حقيقة ما يحصل في المرفأ ؟! هل هناك من سيخبرنا حقيقة ما يحصل هناك؟ من افتعل الحريق يستحق الحرق pic.twitter.com/Yt36cZPLSw — RaghebAlama (@raghebalama) September 10, 2020