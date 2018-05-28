راغب علامة يتلقى رسالة من ملك المغرب.. شاهدوا كيف علق عليها!

وجه ​ملك المغرب محمد السادس​ رسالة شكر الى الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الذي كان قد عبر عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وأعرب الملك المغربيّ عن تقديره لمشاعر علامة النبيلة التي تعكس ما يتحلّى به من خصال إنسانيّة رفيعة كفنّان عربيّ كبير، على حدّ تعبير العاهل المغربيّ.

وختم الملك محمّد السادس بالقول: “أدعو الله تعالى أن يُلهمكم المزيد من التألّق في مساركم الفنيّ الحافل بالعطاء”.

علامة علق على رسالة الملك المغربي بالتالي: “هذه مواصفات الملك الطيّب والمتواضع الذي أراه دائماً حبيب القلوب”.

وأضاف: ” أتمنّى لجلالة الملك كلّ الصحة والعافية، وأن تبقى المغرب قلب العروبة النابض كما أرادها جلالة الملك، وهنيئاً للشعب المغربي بملكه، وتحيّة حبّ كبيرة إلى هذا الشعب، حمى الله المغرب وملكها وشعبها”.