راغب علامة يثير الجدل بتمنيه وجود شخص مثل الامير محمد بن سلمان في لبنان.. فيديو

أثار الفنان اللبناني راغب علامة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تمنيه ان يكون في لبنان شخص مثل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وذلك خلال مشاركته في موسم الرياض.

وظهر راغب علامة، في الفيديو، على خشبة المسرح في الرياض وهو يقول إن لبنان يشهد “ُثورة شبان وشابات” ضد الفساد، وأضاف قائلا إن اللبنانيين تمنوا وجود شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد.

وقد أوضح راغب علامة، لاحقا، ما قصده في مداخلة هاتفية مع الاعلامية نانسي السبع ضمن حلقة “يوميات ثورة” على تلفزيون “الجديد”، أنه قال: “إننا بحاجة لشخص مثل محمد بن سلمان لمكافحة الفساد ووضع الفاسدين في السجون”، وأضاف: “الشعب السعودي يعيش سعادة غير طبيعية بعد وضع الفاسدين في السجون”.

وأشار علامة الى أنه ينتقد السياسيين عندما يلتقي بهم وليس عبر موقع “تويتر” فقط، وتابع قائلاً: “لست قاضياً لمحاكمة السياسيين ونحن بحاجة لتحرير القضاء من السياسة”.