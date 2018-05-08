راغب علامة يستجم في النمسا.. وكيف يستعد لشهر رمضان!

بعد انتهائه من تسجيل وتصوير بعد الأعمال الفنية قرّر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ امضاء إجازة إستجمام لمدّة أسبوع في أحد المنتجعات الصحيّة في النمسا واظب خلالها على ممارسة الرياضة والتأمّل والمشي في الطبيعة إضافة إلى الإلتزام بالأكل الصحيّ خلال فترة إقامته هناك رغبة منه في إستعادة توازنه الجسديّ والروحيّ بعد فترة كان فيها جدوله مزدحماً بالأعمال والحفلات.

وعن تحضيراته لشهر رمضان اشار علامة الى انه سيحرص كما كلّ عام على قضائه وسط عائلته وأصدقائه تفرّغاً لكن سيخرق هذه العادة ليحيي خلال الشهر الكريم حفلاً خيرياً لصالح مستشفى أهل مصر الذي ينظّم سحوره السنوي الثالث في الخامس والعشرين من الحالي في مصر.