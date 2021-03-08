حل الفنان اللبناني راغب علامة ضيفا على برنامج “يوم ليك” الذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة المصرية حيث تحدث عن عدد من المواضيع الخاصة والعامة.

وكشف راغب علامة, ردا على سؤال، عن أكثر الشخصيات الفكرية والسياسية التي أثرت فيه حيث قال “غاندى والسلمية التى يمتلكها، وكان هناك رجل سياسي أسس حزبا فى لبنان، وقاموا بمحاكمته واغتياله فى نفس اليوم، وبالمناسبة أنا لم أنتمِ لأى حزب، ولكن هذا الرجل الذى كان يدعى أنطون سعادة كان رجلا قوميا، وأنا معجب بفكره لأننى أكره العنصرية”.

ثم ذكر راغب علامة الشيخ زايد بن سلطان مشيدا برؤيته التي حولت الامارات من رمال الى جنة كاشفا عن انتقاله للعيش في الامارات مع عائلته بعد حصولهم على الاقامة الذهبية.

كما كشف راغب علامة عن اعجابه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذى حوّل مصر إلى جنة، فمصر تتطور كل سنة خمس سنوات.

من ناحية أخرى يُحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس الجارى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية “انتوا أملنا” للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية “صدفة” من كلمات وألحان أمانى النور.