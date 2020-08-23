أجرى الفنان اللبناني ” راغب علامة ” مقابلة مع جريدة ” الراي ” الكويتية والتي كشف من خلالها عن تشجيعه في الوقت الحالي على سفر نجليه ” خالد ولؤي ” والعيش خارج لبنان .

فبسؤاله عن ما أعلن عنه مؤخرا عن دعمه لفكرة سفر إبنيه خاصة بعد انغجار مرفأ بيروت على الرغم من تعلقه بهما .

قال راغب علامة : ” كل حياتنا سفر وإذا كان خالد ولؤي في مكان آمن سياسيا ولا يوجد فيه هذا المستوى المتدني من السياسيين المجرمين والفاسدين الذين يتحكمون بأولادنا فهذا أفضل لهما ولمستقبلهما ” .

وتابع : ” بإمكانهما أن يزوراني أو أن أقوم أنا بزيارتهما ولا مشكلة في ذلك ولكنني لا يمكنني إقناعهما بأن يبقيا في لبنان بوجود طبقة حاكمة سارقة مجرمة وبلا أخلاق ” .