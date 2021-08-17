نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر شن من خلالها هجوما على السياسيين في لبنان .

حيث أشار راغب علامة إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن قيام السياسيين اللبنانيية بتخزين مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين على أن يتم الإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية .

فكتب في تغريدته قائلا : ” هناك معلومات مؤكدة إنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين ” .

وتابع راغب علامة : ” الاعيبهم مفضوحة يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية .. لعبتكم مفضوحة وهذاالقهر سيرتد عليكم بإذن الله ” .

هناك معلومات مؤكدة انه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين،الاعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة انتخابية. لعبتكم مفضوحة وهذاالقهر سيرتد عليكم بإذن الله — RaghebAlama (@raghebalama) August 17, 2021