انتقد الفنان اللبناني راغب علامة طريقة تعاطي الطبقة السياسية مع تحقيق انفجار مرفأ بيروت ومحاولة كل فريق تبرئة نفسه.

فقد كتب راغب علامة في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “الطبقة السياسية تتعاطى مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الإنفجار حصل في اسرائيل وليس في بيروت!الضحايا والجرحى والمتضررون ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر !”.

وتابع راغب علامة: “المحاكمة اصبحت إعلامية وكل طرف يستعمل اتباعه لإبعاد التهمة عنه.لكل يحاول تمييع وتضييع الحقيقة وإبعاد المسؤولية عنه! مجرمون قتلة خنازير”.

الطبقة السياسية تتعاطى مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الإنفجار حصل في اسرائيل وليس في بيروت!الضحايا والجرحى والمتضررون ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر ! المحاكمة اصبحت إعلامية وكل طرف يستعمل اتباعه لإبعاد التهمة عنه.لكل يحاول تمييع وتضييع الحقيقة وإبعاد المسؤولية عنه! مجرمون قتلة خنازير — RaghebAlama (@raghebalama) August 24, 2020

وكان راغب علامة قد نشر مقطع فيديو عبر “الستورى” على حسابه على “إنستغرام” حيث ظهر في مرفأ بيروت المدمر قائلاً: “من منطقة المرفأ… نرجع نعمّرها بإذن الله… وسنعود لنعمر بيوتنا… بيروت لا تنحني”.