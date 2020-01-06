راغب علامة يوجه رسالة إلى الدولة اللبنانية بشأن قضية زوج نانسي عجرم

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موع التغريدات ” تويتر ” تغريدة علق فيها على واقعة اقتحام أحد الأشخاص يوم أمس لفيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” من أجل السرقة والتي أسفرت عن مقتل السارق بعد تبادل لإطلاق النار بين السارق وبين الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج نانسي عجرم .
وكتب راغب علامة في اغريدته موجها رسالة إلى الدولة اللبنانية فقال : ” الحمد لله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .. الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين أسعدوا الإنسان والوطن ” .
وتابع راغب مشيدا بما فعله فادي الهاشم : ” حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته .. من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف أمام نانسي وعائلتها ” .
الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة @NancyAjram وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن .
حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته..من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها
— Ragheb Alama (@raghebalama) January 5, 2020