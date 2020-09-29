نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة مؤثرة إلى إبنيه ” خالد ولؤي ” بعد رحيلهم من لبنان بسبب الأوضاع السيئة التي تشهدها خاصة بعد إنفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي .
وتضمنت التغريدة صورة لراغب علامة مع زوجته ونجليه وكتب في تعليقه عليها : ” حبي لكم لا يفوقه شئ بالعالم كما حبي للوطن.. عمري ما حبيت تفكروا تتركوا لبنان .. متأكد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة ” .
وأضاف : ” حبّوا وطنكم كما أحببتكم .. أسسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود ” .