نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة مؤثرة إلى إبنيه ” خالد ولؤي ” بعد رحيلهم من لبنان بسبب الأوضاع السيئة التي تشهدها خاصة بعد إنفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي .

وتضمنت التغريدة صورة لراغب علامة مع زوجته ونجليه وكتب في تعليقه عليها : ” حبي لكم لا يفوقه شئ بالعالم كما حبي للوطن.. عمري ما حبيت تفكروا تتركوا لبنان .. متأكد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة ” .

وأضاف : ” حبّوا وطنكم كما أحببتكم .. أسسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود ” .

حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا #لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!

حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود #راغب_علامة pic.twitter.com/DedWcn4TEJ — RaghebAlama (@raghebalama) September 28, 2020