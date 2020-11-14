نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هاجم من خلالها قادة وساسة لبنان متهما إياهم بكونهم السبب في تراجع لبنان والأوضاع بها على عكس دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتقدم بشكل دائم .

فكتب قائلا : ” منذ 35 سنة وأنا أزور الإمارات العربية المتحدة وكل سنة أراها تتقدم 5 سنوات تماما هكذا فعل قادة الإمارات وفي الوقت ذاته أصرّ حكّام لبنان ” الأوادم ” على أن يتراجع لبنان بإدارتهم كل سنة بمعدل 5 سنوات ” .

وتابع راغب علامة : ” يوماً ما ستموتون وسندعي عليكم جميعنا وبصوت واحد الله لا يردكم الله يغمّق لكم ” .

منذ 35 سنة وأنا أزور الإمارات العربية المتحدة وكل سنة أراها تتقدم 5 سنوات تماما هكذا فعل قادة الإمارات

وفي الوقت ذاته أصرّ حكّام لبنان"الأوادم" على أن يتراجع لبنان بإدارتهم كل سنة بمعدل 5 سنوات

يوماً ما ستموتون وسندعي عليكم جميعنا وبصوت واحد الله لا يردكم الله يغمّق لكم — RaghebAlama (@raghebalama) November 13, 2020