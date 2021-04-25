فجرت الفنانة اليمنية/الاماراتية مفاجأة غير متوقعة أعلنتها بلقيس عبر برنامح ترندينغ الذي يعرض على شاشة MBC4 وهي رفعها لقضية خُلع على زوجها رجل الاعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

ورداً على سؤال من صبحي عطري عن سبب غياب زوجها هذه الفترة عن حياتها قالت “أنا أنسئل هذا السؤال كل يوم وأنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع”.

ورفضت بلقيس الكشف عن سبب خلافاتهما بالقول “بيننا أجمل هدية في العالم اسمها (تركي) ولا يمكن أن أخوض أكثر في الموضوع وربنا يسهل ويوفق”.

وكانت بلقيس قد احتفلت بزفافها على سلطان بحفل ضخم في ديسمبر عام 2016 وررقت منه بابنها الوحيد تركي في مايو 2018.