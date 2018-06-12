راقصة مغربية تثير غضب المصريين.. والقبض عليها بتهمة النصب

بعدما أثارت الراقصة المغربية ميار جازولي الجدل بسبب فيديوهات لها قيل إنّها أهانت من خلالها المصريين، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليها يوم الإثنين.

وكان عدد من المواطنين المصريين قد قدّموا بلاغات اتهموا من خلالها ميار بالنصب عليهم، وعلى الأثر ألقت القوة الأمنية القبض على الراقصة في محل إقامتها بمنطقة المهندسين، وسط العاصمة. وستباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمة.

إشارة الى أن مقطع فيديو للراقصة المغربية كان قد أثار غضب المصريين بخاصة الصحافيين، لأنها توجّهت لهم خلاله بالإهانات، فتقدّم المحامي سيد أبو عبلة ببلاغ للنائب العام مطالباً إياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.