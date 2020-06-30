شارك الفنان المصري رامز جلال متابعيه على انستغرام بصورة تجمعه بمواطنته الفنانة غادة عادل ونجلها عبدالله مجدي الهواري المعروف باسم “بودي مجدي”.

وظهر نجل غادة عادل في الصورة متوسطا والدته ورامز جلال الذي علق كاتبا: تخيلوا لما ده يبقى ابن غاده عادل الصغير اومال الكبير عامل ازاى .. (بحبك يا بودي) ”.

بدورها علقت غادة عادل على الصورة كاتبة: “رامز جلال نجم اليوتيوب” فيما علق نجلها عبدالله مجدي الهواري كاتبا: “بحبك يا رموز والله”.

يذكر ان غادة عادل لديها من طليقها المنتج والمخرج مجدي الهواري خمسة ابناء هم: محمد، حمزة، مريم، عبدالله وعزالدين.