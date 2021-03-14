أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا برفض التظلم الذي قدمه الفنان ” رامز جلال ” مقدم برامج المقالب عبر فضائية ” mbc مصر ” في رمضان على خلفية ما صدر ضده بمنع ظهوره في شهر رمضان الماضي عند تقديمه برنامج ” رامز مجنون رسمي ” .

حيث أشارت النقابة إلى أن رامز جلال لم يشرّع وضعه حتى الآن ولم يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة .. وبالتالي لا يحق له الظهور في شهر رمضان المقبل حتى يقوم بتقنين وضعه .

وأوضحت النقابة أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج عبر فضائية إم بي سي وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل إسم الدولة المصرية .

وعلى الجانب الآخر أكد محامي الفنان المصري أن ما يقدمه رامز لا يعد برنامجا كالبرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين .. لكن النقابة قررت في رمضان الماضي منع ظهور رامز جلال في أي وسيلة إعلامية وتبيّن أنّه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام .

وبهذا القرار يصبح رامز جلال مهددا بعدم الظهور في رمضان القادم حال عدم تقنين أوضاعه في نقابة الإعلاميين والتي يمكن أن تتخذ ضده إجراءا قانونيا يصل إلى الحبس .