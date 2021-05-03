أصيب الفنان المصري حمادة هلال بطلقة في القناع الذي يرتديه على وجهه، أثناء مشاركته في حلقة الامس من برنامج “رامز عقله طار”.

وبحسب الحلقة التي أذيعت اليوم الأحد على فضائية “إم بي سي مصر” فقد أصابت إحدى الطلقات في لعبة “الحرب الملونة” “شفة” حمادة هلال، الأمر الذي أدى لتورمها.

وفي تعليقه على هذه الطلقة قال رامز جلال: “نيران صديقة، بس أقسم بالله ما أنا.. إنتم عارفين أنا بضرب فين”.

يشار إلى أن برنامج “رامز عقله طار” استضاف العديد من نجوم الفن والرياضة، من أبرزهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.