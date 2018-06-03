رامز جلال يعتذر لاهل الكويت.. واصابة هنادي الكندري بجرح في رأسها

وقعت الفنانة الكويتية هنادي الكندري ضحية للمرة الأولى لمقالب رامز جلال في رمضان في الحلقة 17 من برنامج رامز تحت الصفر على قناة mbc مصر.

واستقبل رامز جلال الفنانة الكويتية هنادي الكندري بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة 17 من رامز تحت الصفر اعتذر خلالها من اهل الكويت قائلا: “لو فتحتوا قلبي حتلاقوا جواه دشداشة انا ما اعرفش انام غير والعقال على دماغي لكن اكل العيش حاجة ثانية وعلى رأي المثل ان جالك الدينار ضحي بزميلك وما بتقاش حمار”.

وبدأت الحلقة بمناوشات بين هنادي الكندري وهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الذي يتقمصه رامز جلال بسبب اعتراضها على وجوده في الفقرة الاولى من البرنامج معها خاصة لعدم اهتمامها بكرة القدم.

وطلبت هنادي الكندري الانسحاب من الفقرة الاولى وترك اللاعب مجدي عبد الغني مع رامز جلال، قبل ان ينجح عبد الغني في اقناعها بالاستمرار والانتقال للفقرة الثانية التي ينفذ بها المقلب المرعب.

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وقد دخلت الكندري في نوبة بكاء بعد كشف رامز عن هويته مؤكدة أنها اعتادت مشاهدة برنامج رامز جلال كل عام، لكنها لم تعتقد أن تكون التجربة هكذا في الواقع، واصفة التجربة بأنها صعبة وتعجز عن تحريك قدمها.