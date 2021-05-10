أعرب الإعلامي المصري رامي رضوان عن استياءه الشديد حول ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية لوالد زوجته “دنيا”، الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز .

وشارك رامي رضوان منشور له عبر حسابه على الفايسبوك قال فيه: “أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح”.



وتابع: “السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده!.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم”.



وأضاف: “لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما..ف”لا يرد القضاء إلا الدعاء” كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم”.



وحرص رامي على الدعاء لوالد زوجته قائلا: “اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين، إلهي أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير”.

يأتي ذلك بعد تداول عدد من الناشطين والصفحات الفنية خبرا عن دخول الفنان سمير غانم في حالة غيبوبة وتوقف أجهزة جسمه عن العمل.