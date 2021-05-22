وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة النجم الكبير سمير غانم، والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وكتب رامي رضوان تدوينة عبر حسابه الشخصى على الفايسبوك، أكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا وحقيقة عدم اعلامها بوفاة سمير غانم حتى الان.

وكتب رضوان في البوست: “الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)”.

وأضاف: “لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب”.