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رامي صبري أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب 2019

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Ramysabry

أعلن الفنان المصري ​رامي صبري​ عن فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب لعام 2019.
ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة إعلان فوزه وعلّق بالقول:”فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب 2019 وذلك من خلال التصويت من الوطن العربي فقط”.

 

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فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب 2019 وذلك من خلال التصويت من الوطن العربي فقط 🙏🏻♥️ #رامي_صبري #Ramy_Sabry

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وكانت آخر أعمال صبري، فيديو كليب أغنية “وبقابل ناس”، واختار تصويرها على طريقة الفيديو كليب. الأغنية من ألبومه الأخير “فارق معاك”.
وتعاون رامي صبري في أغنية “وبقابل ناس” مع الشاعر أحمد علي موسى والملحن شادي حسن والموزع الموسيقي طارق توكل، وصوّر الكليب تحت إدارة المخرج هادي الباجوري.

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