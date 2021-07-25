أعلن الفنان ” رامي صبري ” عن عودته إلى عمله وإحياء الحفلات والأفراح في بداية شهر أغسطس القادم وذلك بعد فترة توقف وابتعاد بسبب وفاة شقيقه ” كريم صبري ” .

كما قدم رامي صبري اعتذارا عن الأفراح والحفلات التي قام بإلغائها خلال الفترة الماضية لحزنه على شقيقه وعدم قدرته على الغناء .

فكتب في منشور له عبر حسابه على إنستجرام : ” إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021 .. وآسف جدا على الغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفتره الماضية ” .

وتابع رامي صبري : ” لعدم قدرتي علي الغناء بسبب وفاه أخي الغالي ( كريم ) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم امين .. الزعل جوا القلب والحياة هتمشي ” .