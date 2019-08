رامي صبري يسخر من محمود العسيلي للمرة الثانية بسبب ” إنت معاك واسطة “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

رامى صبري يسخر من محمود العسيلى فى احدى حفلاته بالساحل الشمالي معلقاً على احد الجماهير بعد طلب صوره معه ( معاك واسطه ؟ جامد انت يعنى ) على طريقة محمود العسيلى و بعدها قام بإلتقاط الصوره . . . #رامى_صبرى #محمود_العسيلي #العسيلي . . . . #شرطة_مشاهير_مصر #شرطة_المشاهير #مصر #فنانين #الفن #ممثل #ممثله #مطرب #مطربة #فنان #فنانة #مشاهير_العرب #مشاهير #مشاهير_مصر #اخبار . . @ramysabry8 @esseily