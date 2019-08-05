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رامي صبري يسخر من محمود العسيلي للمرة الثانية بسبب ” إنت معاك واسطة “

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنان المصري رامي صبري من حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي وهو يسخر من الفنان محمود العسيلي .

حيث يظهر رامي بالفيديو وأحد المعجبين يطلب التصوير معه ليرد عليه مازحا مستخدما مقولة العسيلي الشهيرة : ” أنت معاك واسطة عشان تتصور معايا ” .

وقال رامي لمن طلب منه التصوير معه : ” عايز تتصور .. معاك واسطة ” .. ثم أخذ الهاتف منه لالتقاط صورة صورة سيلفي معه خلال الحفل .

وكان محمود العسيلي قد أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته فرد عليه قائلا : ” حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا .. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني .. لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي ” الأمر الذي أغضب الكثيرين منه .

وكان رامي صبري من أبرز الفنانين الذين هاجموا العسيلي بسبب تلك المقولة وعلق عليها بقوله : ” مينفعش أبدا الفنان يتعامل مع جمهوره بقلة ذوق لأن ببساطة الجمهور هو اللي بيخليك نجم وبيكبرك ” .

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رامى صبري يسخر من محمود العسيلى فى احدى حفلاته بالساحل الشمالي معلقاً على احد الجماهير بعد طلب صوره معه ( معاك واسطه ؟ جامد انت يعنى ) على طريقة محمود العسيلى و بعدها قام بإلتقاط الصوره . . . #رامى_صبرى #محمود_العسيلي #العسيلي . . . . #شرطة_مشاهير_مصر #شرطة_المشاهير #مصر #فنانين #الفن #ممثل #ممثله #مطرب #مطربة #فنان #فنانة #مشاهير_العرب #مشاهير #مشاهير_مصر #اخبار . . @ramysabry8 @esseily

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