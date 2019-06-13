رامي عياش لصحفية لبنانية : ” يا عيب الشوم عليكي .. لغتك لغة شارع “

انتقدت الصحفية رحاب ضاهر كليب رامي عياش لأغنيته الجديدة ” يا سكاكر السكر ” الذي طرحه منذ أيام وشاركت معه في تمثيله الفنانة المصرية الاستعراضية فيفي عبده .

حيث كتبت على صفحتها الشخصية على موقع ” تويتر ” ساخرة من الكليب بأن كلمات الاغنية لا تتسمع ولا تتشاف وأن فيفي عبده أصبحت مستهلكة على السوشيال ميديا .. بالإضافة إلى أن الجاكيت الذي يرتديه رامي عياش في الكليب قريب من نوعية جاكيت الفنان ماجد المهندس .

مما دفع رامي عياش إلى الرد عليها ومهاجمتها واصفا اللغة التي تتحدث بها بإنها ” لغة شارع ” قائلا : ” رأيك ليس قريبا حتى من النقد .. أنا بس مع الصحافة المحترمة ومع أي رأي يقال بإحترام .. نوعك صار عار على الصحافة وماجد المهندس محترم مش هيك بينحكي يا عيب الشوم عليكي ” .