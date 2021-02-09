لا زالت حلقة برنامج ​”ع غير كوكب” الاخيرة​ تلقى موجة غضب وتتصدر الترند في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد السخرية من ​طوني كتورة​،

فقد إستنكر الفنان اللبناني رامي عياش التنمّر الّذي يتعرّض له طوني كتورة على مواقع التواصل الإجتماعي، فأطلق تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إستخدم فيها عبارات شديدة اللهجة.

وقال رامي عياش في تغريدته “يا عيب الشوم عليكم، هيدا انسان اللي اسمو طوني كتّورة . عم بتقولوا عنو هيدا مش انسان هيدا “شيء”؟! وعم تتمسخروا عليه!”. وأضاف رامي عياش “يا بلا اخلاق انتو. وبتدّعوا حقوق الإنسان والإنسانية والاخلاق وحرية الرأي”.

يا عيب الشوم عليكم هيدا انسان اللي اسمو طوني كتّورة . عم بتقولوا عنو هيدا مش انسان هيدا " شيء "؟؟!!! وعم تتمسخروا عليه!! يا بلا اخلاق انتوا .وبتدّعوا حقوق الإنسان والإنسانية والاخلاق وحرية الرأي . — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) February 7, 2021

وكان الفنان اللبناني ​يوري مرقدي،​ الذي حل ضيفاً على ​بيار رباط​ في برنامج “ع غير كوكب”، قد خرج عن صمته وأصرّ على تلقيب كتورة بـ”الشيء”، وكتب مرقدي في صفحته موضحاً :”لتوضيح: أنا لم أكن أعرف من هو طوني كتورة، قبل الحلقة وبحكم التحضير اتطلعت على فيديوهاته فوجدته “سلبة” وأنا في عمري لم أقيّم فنان، لكن من يهين القديسين وخاصة مار شربل والذي هو عندي بعد الله عليه ان يشكر ربّه اني قلت عنه “هذا شيئ” ومش شي تاني”.

لتوضيح: أنا لم أكن أعرف من هو طوني كتورة، قبل الحلقة وبحكم التحضير اتطلعت على فيديوهاته فوجدته "سلبة" وأنا في عمري لم أقيّم فنان، لكن من يهين القديسين وخاصة مار شربل والذي هو عندي بعد الله عليه ان يشكر ربّه اني قلت عنه "هذا شيئ" ومش شي تاني — Yuri Mrakadi (@Yuri_Mrakadi) February 8, 2021

وفور كتابة منشوره، أثار مرقدي غضب العديد من المتابعين الذين استنكروا اصراره على التنمر على كتورة بدل أن يقدم اعتذاراً لما قاله في سياق الحلقة.

١. اذا شي مرّة كنت Trending #1 بكون بالغلط

٢. مين شال يوري مرقدي من المتحف؟ ومين هوي ليحقر الناس؟

٣. هيدا ابيّخ برنامج انعمل، قبل ما تنتقدو الفن الهابط تبع طوني كتورة اتذكرو انو بس بلشتو بالبرنامج كنتو تجيبو واحد لابس حفاض يتهبلن بالأستوديو



بحب ال mtv كتير بس هالبرنامج https://t.co/mEDrnCWHH7 — Jean-Marie El Bacha (@jumainrink) February 8, 2021

من هو طوني كتورة؟

وكان طوني كتورة قد أصبح نجما في لبنان، بعدما تصدرت أغنيته مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة أرقاما قياسية، ونال إعجاب اللبنانيين المهووسين بالتغيير والبساطة، كما نال عددا من الانتقادات.

ورغم أنه يغني منذ سنوات طويلة وله أغان منشورة على “يوتيوب” منذ 5 سنوات، إلا أنها لم تحقق سوى مشاهدات محدودة.

طوني كتورة هو لبناني خمسيني حظيت أغانيه التي جاءت في بث مباشر بمشاهدات عالية فاقت مئات الالاف في ساعات قليلة وقدم طوني، المنحدر من مدينة صور الجنوبية، أغنيته الجديدة التي يقول في مطلعها: “بغل جحش وحمار تلاقوا عالطريق… قللو البغل يا حمار… كيفك يا صديق… سمعنا نهيق”.