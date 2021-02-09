لا زالت حلقة برنامج ”ع غير كوكب” الاخيرة تلقى موجة غضب وتتصدر الترند في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد السخرية من طوني كتورة،
فقد إستنكر الفنان اللبناني رامي عياش التنمّر الّذي يتعرّض له طوني كتورة على مواقع التواصل الإجتماعي، فأطلق تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إستخدم فيها عبارات شديدة اللهجة.
وقال رامي عياش في تغريدته “يا عيب الشوم عليكم، هيدا انسان اللي اسمو طوني كتّورة . عم بتقولوا عنو هيدا مش انسان هيدا “شيء”؟! وعم تتمسخروا عليه!”. وأضاف رامي عياش “يا بلا اخلاق انتو. وبتدّعوا حقوق الإنسان والإنسانية والاخلاق وحرية الرأي”.
وكان الفنان اللبناني يوري مرقدي، الذي حل ضيفاً على بيار رباط في برنامج “ع غير كوكب”، قد خرج عن صمته وأصرّ على تلقيب كتورة بـ”الشيء”، وكتب مرقدي في صفحته موضحاً :”لتوضيح: أنا لم أكن أعرف من هو طوني كتورة، قبل الحلقة وبحكم التحضير اتطلعت على فيديوهاته فوجدته “سلبة” وأنا في عمري لم أقيّم فنان، لكن من يهين القديسين وخاصة مار شربل والذي هو عندي بعد الله عليه ان يشكر ربّه اني قلت عنه “هذا شيئ” ومش شي تاني”.
وفور كتابة منشوره، أثار مرقدي غضب العديد من المتابعين الذين استنكروا اصراره على التنمر على كتورة بدل أن يقدم اعتذاراً لما قاله في سياق الحلقة.
من هو طوني كتورة؟
وكان طوني كتورة قد أصبح نجما في لبنان، بعدما تصدرت أغنيته مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة أرقاما قياسية، ونال إعجاب اللبنانيين المهووسين بالتغيير والبساطة، كما نال عددا من الانتقادات.
ورغم أنه يغني منذ سنوات طويلة وله أغان منشورة على “يوتيوب” منذ 5 سنوات، إلا أنها لم تحقق سوى مشاهدات محدودة.
طوني كتورة هو لبناني خمسيني حظيت أغانيه التي جاءت في بث مباشر بمشاهدات عالية فاقت مئات الالاف في ساعات قليلة وقدم طوني، المنحدر من مدينة صور الجنوبية، أغنيته الجديدة التي يقول في مطلعها: “بغل جحش وحمار تلاقوا عالطريق… قللو البغل يا حمار… كيفك يا صديق… سمعنا نهيق”.