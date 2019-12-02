رامي عياش يثير إعجاب جمهوره بموقف إنساني في مطار بيروت ويطالب بنشر العلم اللبناني

قدم الفنان اللبناني رامي عياش، الإسعافات الأولية لإمرأة سقطت مغشيًا عليها بمطار بيروت، قبيل سفره، ما أثار إعجاب جمهوره على مواقع التاوصل الاجتماعي.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عياش خلال أدائه لهذا الموقف الإنساني، حيث ظهر في الفيديو وهو يحاول إسعاف السيدة التي فقدت الوعي بصالة مطار بيروت.

وقال الفنان عياش مخاطبًا أحد رجال الأمن: ”ساعدوني بدي مياه أو أي إشي“ لكي يستطيع إسعاف السيدة.

وعلّق عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ على الفيديو قائلًا: ”‏موضوع عفوي جداااا وتلقائي وهيدا أقل واجب، اعتبرتها أمي أو أي إنسانة قريبة.. كيف ما بساعدها ووقعت قدامي.. تخيّل بعض العقول المريضة بتقول لشو ساعدتها لتشتهر ؟؟!! خلصت الدنيا“!!

موضوع عفوي جداااا وتلقائي وهيدا أقل واجب . اعتبرتها امي او اي انسانة قريبة كيف ما بساعدا ووقعت قدامي.. تخيّل بعض العقول المريضة عمبتقول لشوا ساعدتها لتشتهر ؟؟!! خلصت الدني !! https://t.co/CBnO7fXj1f — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) December 1, 2019



وكان الفنان اللبناني رامي عياش أثار الجدل عندما طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون، بالسماح للفنانين وباقي الفئات المختلفة بالتطوع في الجيش لحماية البلاد.

وكتب عياش عبر حسابه بـ“تويتر“، تغريدة قال فيها: ”أنا جاهز للنداء والقسم، أطلب من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، أن يسمحوا لأيٍ كان بالتطوع وإن كانوا فنانين، ممثلين، أو غيرهم، لم لا؟!“.

وتابع ”إذا لم نحمِ وطننا وأرضنا وعرضنا بأرواحنا لماذا عيشتنا؟!“.

نشر البوب ستار رامي عياش تغريدة له عبر حسابه الخاص على التوتير قال فيها: “ليش اعلانات فاضية ؟؟؟ ارسموا العلم اللبناني متل ما بتعمل كل بلدان العالم وبس يجيكم اعلان غطّوه”.