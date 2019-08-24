رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها!

هنأ الفنان اللبناني رامي عياش، اليوم السبت، زوجته داليدا عياش بمناسبة عيد ميلادها بطريقة مبتكرة.
فقد نشر رامي عياش عبر حسابه على انستغرام، صورة زوجته، وعلق عليها كاتبًا الحديث النبوي: “إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم – عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم”.
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"إنما النساء شقائق الرجال، ما اكرمهن إلا كريم، وما اهانهن إلا لئيم" – عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم It's not limited to my social media accounts, it's my whole life got hacked by this beautiful queen. Happy anniversary to the gift of my life💙 @DalidaAyach
وأضاف بعدها رامي عياش ممازحا بالإنجليزية: “لم يقتصر الأمر على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اخترقت هذه الملكة الجميلة حياتي كلها”.