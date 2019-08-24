رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها!

هنأ الفنان اللبناني رامي عياش، اليوم السبت، زوجته داليدا عياش بمناسبة عيد ميلادها بطريقة مبتكرة.

فقد نشر رامي عياش عبر حسابه على انستغرام، صورة زوجته، وعلق عليها كاتبًا الحديث النبوي: “إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم – عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم”.

وأضاف بعدها رامي عياش ممازحا بالإنجليزية: “لم يقتصر الأمر على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اخترقت هذه الملكة الجميلة حياتي كلها”.