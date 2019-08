رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها!

View this post on Instagram

"إنما النساء شقائق الرجال، ما اكرمهن إلا كريم، وما اهانهن إلا لئيم" – عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم It's not limited to my social media accounts, it's my whole life got hacked by this beautiful queen. Happy anniversary to the gift of my life💙 @DalidaAyach